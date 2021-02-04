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洛阳今天晴天到多云 最高气温32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.21 08:17

　　昨天，天气晴好，城市上空，蓝天白云现身，洛城美如画，引得市民纷纷拿出手机拍照，微信朋友圈开启了“晒云”比赛。

　　晴好天气仍将持续，市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期内受高空西北气流控制，预计今天晴天到多云，西南风3级左右，气温15℃到32℃；明天多云，傍晚到夜里有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风转西北风3级，气温16℃到30℃。

　　与我市的晴天不同，昨天，我省沿黄以北地区和许昌地区出现强对流天气，部分地区出现雷阵雨，局地甚至有短时强降水、短时大风、冰雹等现身。河南省气象局对省防汛办、省地质环境总站开展了叫应服务，对相关地市气象台站进行联防服务，加强监测预报预警。

　　中国天气网预计，我国南方地区持续有雨，今天起，我国南方新一轮降水又将无缝衔接，江南等地仍是强降雨中心区域，公众需加强防范。

　　近日，我国北方气温虽然仍有波动，但整体呈渐热趋势。此外，由于副热带高压掌控，我国华南南部近期多地高温频繁，闷热突出。自5月11日以来，海口高温天天见，目前来看未来几天海口高温持续，预计5月持续高温天数将达到15天，这将是5月持续高温天数的新纪录。华南其他地方最高气温多在30℃以上，加上空气湿度较大，体感温度大于实际气温，闷热感明显，公众要做好防暑降温工作。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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