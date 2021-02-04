洛阳63万多个窨井盖有了专属“身份证”【视频】

目前，我市城市公共区域窨井盖专项整治工作正在加快推进，全市已完成63万余个窨井盖的普查编号，每个窨井盖都将获得专属“身份证”。窨井盖就像人一样，得了“病”就要治。这次窨井盖专项整治的重点，就是查找病害，消除隐患。

目前，我市城市公共区域窨井盖专项整治工作正在加快推进，全市已完成63万余个窨井盖的普查编号，每个窨井盖都将获得专属“身份证”。窨井盖就像人一样，得了“病”就要治。这次窨井盖专项整治的重点，就是查找病害，消除隐患。

新更换的窨井盖必须具备“五防”功能

19日下午，在洛龙区兴洛东街，市政集团正组织人员对路上的一处窨井盖进行更换作业。伴着智能环形切割机的作业声，窨井盖周边的沥青路面被切出一个直径约1.5米的圆形。路面被破开后，工人把旧窨井盖取出，装上新窨井盖，接着摊铺沥青，夯实路面。

“此前我们在普查时发现，这个位置原来的窨井盖凸出路面近两厘米，井盖周边路面还出现了局部碎裂。”市政集团养护管理部副经理李忠欣说，根据洛阳市城市公共区域窨井盖专项整治工作要求，以及《窨井盖病害判定及维修技术标准》，窨井盖周边路面出现破损、窨井盖出现沉降或凸起，且与路边高差超过5毫米的，都需要维修。

记者看到，新更换的窨井盖与周边路面相平，为球墨铸铁材质的“五防”窨井盖，具有防响、防滑、防移位、防坠落、防盗功能。根据我市《窨井盖病害判定及维修技术标准》，此次专项整治行动，新更换的窨井盖必须具备“五防”功能。

其实，我市近年来一直在推行“五防”窨井盖。如今，它们正在逐渐替代此前规格、材质不一的老旧窨井盖，成为新建城市道路的标配。