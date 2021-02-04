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城市大清洁 发力都市圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.20 21:25

　　14日下午，市文明办(创建办)结合当前党史学习教育和“我为群众办实事”活动，坚持县区联动，深入开展了以“城市大清洁，发力都市圈”为主题的城市清洁行动。

　　此次行动共组织机关党员干部、志愿者、物业人员、环卫工人、社区居民等近13万人，出动大小型机扫车、洒水喷雾车4110台(次)，清洗主次干道310条、背街小巷230条，覆盖2400个小区(家属院)、110个城乡结合部、2623个村镇、32个农贸市场及周边区域，清运垃圾1200多车次，同时卫健部门同步指导防疫消杀工作。此次行动不仅美化了生活环境，还发挥了党员模范带头作用。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强 王冠峰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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