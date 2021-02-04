免费参观！本周六，洛阳市图书馆将举行红色书法展

22日，市图书馆二楼展厅将举办“翰墨书心寄深情，一片丹心向党红”红色书法展，展览将持续至29日，市民可免费参观。
22日，市图书馆二楼展厅将举办“翰墨书心寄深情，一片丹心向党红”红色书法展，展览将持续至29日，市民可免费参观。
22日，市图书馆二楼展厅将举办“翰墨书心寄深情，一片丹心向党红”红色书法展，展览将持续至29日，市民可免费参观。
本次参展的书法作品为蔡宗侠的力作。蔡宗侠，偃师区伊洛路街道后庄社区农民党员、偃师硬笔书法协会副主席，他多年来致力于硬笔书法研究，此次，他通过“手写”党史的形式向建党100周年献礼，作品以经典理论为主，宣传党史，反映新时代农民一颗火热的向党爱党之心。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈志强 王冠峰 文/图)
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