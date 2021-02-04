“520”当天，洛阳1944对新人喜结良缘

因“520”谐音“我爱你”，5月20日，许多新人选择在这天领取结婚证，导致每年“520”成为登记高峰日。20日19时，洛报融媒记者从市民政局社会事务科获悉，“520”当天，全市共1944对新人结婚登记。

记者 张光辉 摄

因“520”谐音“我爱你”，5月20日，许多新人选择在这天领取结婚证，导致每年“520”成为登记高峰日。20日19时，洛报融媒记者从市民政局社会事务科获悉，“520”当天，全市共1944对新人结婚登记。

20日上午，洛报融媒记者来到西工区民政局婚姻登记处看到，新人领证热情高，不少人在登记处门口排队等候。截至20日11时，西工区民政局婚姻登记处排到70号，已办理25号。

“我和女友的婚期定在5月21日，因此计划在5月20日领证。”户籍在西工区的段先生告诉记者，他和女友张女士早上8点赶到婚姻登记处，前面已经排了十几对新人。

“我们今天早上提前半小时到岗，登记处楼下就已排起长队。”西工区民政局婚姻登记处温茜主任说，和平时一样，该登记处当日正常办理结婚登记和离婚登记业务，由于新人扎堆，办理速度受到影响。

20日中午，西工区民政局婚姻登记处婚姻登记员放弃午休，简单吃了外卖，就继续为领到号的新人办理结婚登记。

婚姻登记员提醒广大新人，生命和健康安全高于一切，请新人们尽量不要在特殊日子“扎堆”，选择错峰登记，避免长时间等待。