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走进乡愁博物馆 找寻有烟火气的生活记忆【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.20 20:08

　　水车、石蹍、马车、顶子床、织布机……这些蕴含浓郁时代气息的老物件，您是不是感觉既熟悉又陌生？今天(20日)下午，记者在刚揭牌的汉魏古城乡愁博物馆，感受到几多带有烟火气的乡愁。

　　位于偃师区首阳山街道韩旗村的汉魏古城乡愁博物馆，共分为6个展区，分别是衣、食、住、行、农耕馆、水利园。其中，衣、食、住、行4个展区分布在一楼，位于二楼的农耕馆是第五展区，馆内展出面积共计1800余平方米，第六展区水利园则是一个露天的院子，面积达4200平方米，分布着不同年代的水车供游客体验。

　　在第一展区，记者看到，明清时期的织布机，清代的轧花车，纳鞋底的工具，精致的绣花鞋、衣衫、礼帽盒，富有年代感的缝纫机、蓑衣等，都镌刻着乡愁的烙印。

　　汉代的捣粮食工具，明清时期的榨油工具，硕大的铁锅、水缸，悬挂在房顶的竹篮，用于晾晒的筛子等，在第二展区里，静静地诉说着那些炊烟袅袅的市井生活。

　　雕工精美的顶子床，古香古色的门楣窗户、桌椅，饱经风雨的砖瓦，四轮厢式马车、双轮马车、民国时期的儿童车、石蹍、锄头……这些林林总总的老物件，将以前河洛百姓的生活剪影浓缩在第三展厅至第五展厅，那些关于过往生活的记忆，瞬间在脑海浮现。

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[ 责任编辑：崔利利]
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