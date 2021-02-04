40余载“拾集之路” 近500件古瓷标本终成“城市瑰宝”

洛阳古瓷标本博物馆18日开馆，近500件藏品吸引了本地市民、外地学者与游客前来参观。这座博物馆为什么被称为“捡出来”的博物馆？近日，记者来到洛阳古瓷标本博物馆，带您了解背后的故事。

洛阳古瓷标本博物馆18日开馆，近500件藏品吸引了本地市民、外地学者与游客前来参观。这座博物馆为什么被称为“捡出来”的博物馆？近日，记者来到洛阳古瓷标本博物馆，带您了解背后的故事。

找寻散落在黄沙之下的“河洛明珠”

“洛阳古瓷标本博物馆的展品是我40多年来，走遍中原地区百余处窑址，甚至在建房、修路的施工现场一件件拾集来的。”洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援说，因此它被称为“拾出来”的博物馆。

1981年，王支援来到洛阳文物工作队从事考古发掘工作，他始终奋战在考古发掘、文物修复的第一线，一干就是20余年。

由于长期从事文物考古发掘工作，加之对历史的热爱，80年代初期，王支援收获了第一片瓷器标本。从此，他走上了古瓷片“拾集之路”。

“长期从事考古发掘工作，我发现在隋唐洛阳城里坊区周边有大量古瓷标本。”王支援说，他经常关注报纸的拆迁公告，哪里修路、哪里拆迁，哪里就能看到他的身影。一次，在夹马营路修建工地上，他“邂逅”了心仪之物——绿釉水鉴。

当时，夹马营路古井底部一个有颜色的物件引起了他的注意：多年的发掘经验告诉他，这可能是件“宝贝”。他从旁边村里找来帮手和工具，用麻绳捆在自己身上下井寻找。对于痴迷瓷器的他来说，苦和累都不及看到瓷片的兴奋和喜悦。

王支援说，在洛阳建都的王朝多达13个，很多文物都掩埋于厚厚的黄土之下，他想让更多的“河洛明珠”重见天日。