第十届花博会明日开幕 洛阳牡丹将惊艳亮相【视频】

20日下午，洛报融媒记者在位于上海的第十届中国花卉博览会会场看到，会场布展已全部结束。

20日下午，洛报融媒记者在位于上海的第十届中国花卉博览会会场看到，会场布展已全部结束。经主办方允许，洛报融媒记者进入本届花博会河南参展的室内和室外“河南园”展区打探发现，洛阳牡丹及洛阳牡丹元素将是河南展园的展示亮点。

占地面积3000平方米的“河南园”位于本届花博会的中心位置，紧邻公共区域。市林业局牡丹开发管理办公室主任张蓉辉介绍，洛阳牡丹、洛阳牡丹文化是“河南园”建设、布展的主线。入口处的牡丹石、牡丹瓷景墙，院内随处可见的洛阳盆栽牡丹，专供展示洛阳牡丹延伸产品使用的唐风建筑天香园等，处处体现着洛阳牡丹的丰厚底蕴和独特魅力。

记者在现场看到，朵朵盛开的洛阳牡丹花团锦簇，各种盆花、切花、插花、组合盆栽的洛阳牡丹遍布展区，紫牡丹、红牡丹、粉牡丹、蓝牡丹、白牡丹、绿牡丹……静待花博会开幕。（洛报融媒记者 郭学锋 文/图/视频 通讯员 李志明）