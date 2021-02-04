“520”，洛阳这对夫妻秀恩爱方式不同 准备食材做爱心粥请环卫工喝

今天是“520”，不少人在微信朋友圈秀恩爱。在伊川县一家粥铺，有一对夫妻秀恩爱的方式跟其他人不同，他们忙着准备食材打算做成爱心粥，邀请环卫工喝。
今天是“520”，不少人在微信朋友圈秀恩爱。在伊川县一家粥铺，有一对夫妻秀恩爱的方式跟其他人不同，他们忙着准备食材打算做成爱心粥，邀请环卫工喝。
今天是“520”，不少人在微信朋友圈秀恩爱。在伊川县一家粥铺，有一对夫妻秀恩爱的方式跟其他人不同，他们忙着准备食材打算做成爱心粥，邀请环卫工喝。
这对夫妇分别是武灿标、卢宣晓，他们的爱心粥铺位于伊川县杜康大道上。20日下午，俩人身穿志愿者马甲，一个忙着削皮，一个忙着切菜，为明天早上的爱心粥做准备。
夫妻俩多年来在开饭馆做生意的同时，热衷于公益事业。2002到2012年，他们每年资助几十个家庭困难的学生到店里吃饭；2014年，夫妻俩出资7800元资助2名困难学生……“我们这家爱心粥铺开业两年多。”武灿标说，他们从开业至今，每周拿出两天时间，邀请附近的环卫工到店里免费喝粥，累计免费就餐的环卫工达11万人次。
夫妻俩认为，生在好的年代吃喝不愁，就要尽己所能地帮助一些人，让他们感受到社会的温暖。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 李德伟/图)
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