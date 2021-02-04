下班路上遇货车货物起火 他徒手搬着火货物脸和手被烫伤

“小高，你的伤还疼不？”这两天，不少同事关心高有抓的伤势。前几天，他下班途中遇到一辆货车上的货物起火，他为帮助抢救货物和灭火，不仅衣服被烧不少窟窿，面部与手指也被烫伤流血。

“小高，你的伤还疼不？”这两天，不少同事关心高有抓的伤势。前几天，他下班途中遇到一辆货车上的货物起火，他为帮助抢救货物和灭火，不仅衣服被烧不少窟窿，面部与手指也被烫伤流血。

高有抓今年38岁，在位于高新区的洛阳北方易初摩托车有限公司上班。20日早上，货车司机崔鹏华与老板裴经理带着一面锦旗来到公司，向高有抓表示感谢。

“要不是高大哥帮忙灭火，我们的损失会更惨重。”崔鹏华说，17日下午，他从公司拉了一货车货物，主要是菜板、拖把等生活用品，价值约3万元，多用纸箱装着，准备运往宜阳。他开车行至丝路大道与伊洛路交叉口附近时，闻到车后有一股燃烧的味道，赶紧下车查看情况。

眼前的一幕令崔鹏华的心提到嗓子眼：车厢底部的塑料盒烧着了，并已引燃盒子上方的纸箱。车上没灭火器，他将火点周边的货物往下搬。就在他手忙脚乱之际，一名路过的素不相识的男子过来帮他抢救货物，此人正是高有抓。

当时，高有抓骑着电动车下班路过此地，看到这一幕。他在公司负责安保与消防工作，明白火灾初期是灭火关键。“当时火苗还不大。”高有抓说，他得知货车上没有救援工具，周边也没住户和店铺可供求助，他便徒手将燃烧的货物往下搬，以免引燃更多货物。