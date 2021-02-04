申请从事数字印刷经营活动在洛即可审批

洛报融媒记者20日从市委宣传部了解到，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该单位承接的5项省级审批类权限已承接到位，可在洛阳办理。

洛报融媒记者20日从市委宣传部了解到，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该单位承接的5项省级审批类权限已承接到位，可在洛阳办理。

“我们及时调整部门权责清单并向社会公布，认真完成承接审批事项最小化颗粒清单在洛阳政务网的录入工作，4月22日与省委宣传部(省新闻出版局)签订《委托协议书》，目前5项下放的审批类权限已全部承接到位。”市委宣传部相关负责人介绍。

据悉，本次市委宣传部(市新闻出版局)承接省委宣传部(省新闻出版局)下放审批类权限共5项，分别是：数字印刷企业设立、变更审批；出版物批发单位设立、变更审批；专项排版、制版、装订企业设立、变更审批；设立中外合资、合作印刷企业和外商独资包装装潢印刷企业审批；印刷企业接受委托印刷境外出版物审批。其中，“数字印刷企业设立、变更审批”和“出版物批发单位设立、变更审批”等行政许可事项的下放，将有力促进我市新闻出版行业转型升级，推动新闻出版产业绿色化、智能化、高质量、可持续发展。

记者了解到，这5项审批业务均采取线上和线下结合方式办理，企业可根据自身实际情况选择，也可咨询市、县两级宣传(新闻出版)部门办理。