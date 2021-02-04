洛阳出租车更加智能化！车载终端免费安装 包含6项主要功能

20日，洛阳市出租车行业智能化信息服务平台上线，全市新能源纯电动出租车智能服务终端(车载终端)免费安装工作启动。
20日，洛阳市出租车行业智能化信息服务平台上线，全市新能源纯电动出租车智能服务终端(车载终端)免费安装工作启动。
好消息！20日，洛阳市出租车行业智能化信息服务平台上线，全市新能源纯电动出租车智能服务终端(车载终端)免费安装工作启动。
车载终端包含6项主要功能：
●“电召”通过微信“新出租”小程序满足市民叫车需要，同时，它跟“95128”电话相连，满足老年人叫车需要；
●“信息”“导航”主要服务行车需要；
●“营收”里包含微信和支付宝收款码；
●“设置”功能很强大，其中包含录音和监控功能，后者包含车内监控和行车记录仪。
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