李亚到河南科技大学调研

在全市上下深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神之际，20日，市委书记李亚深入河南科技大学，宣讲习近平总书记重要讲话和指示精神，与师生代表交流党史学习心得体会，倾听青年学子心声，对学校深化党史学习教育、学科建设、服务地方发展等提出要求。

李亚到河南科技大学调研党史学习教育时强调

用好党史这本“最好的教科书”

推进党史学习教育走深走心走实

在全市上下深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神之际，20日，市委书记李亚深入河南科技大学，宣讲习近平总书记重要讲话和指示精神，与师生代表交流党史学习心得体会，倾听青年学子心声，对学校深化党史学习教育、学科建设、服务地方发展等提出要求。

河科大生命科学馆集教学、科研、社会服务、健康教育于一体，是该校医学教学科研和人才培养的重要平台。李亚听取生命科学馆科普教育及河科大医学教学科研、人才培育、附属医院建设发展等情况介绍，希望河科大积极发挥特色优势，提升临床医学水平，为人民群众提供更高水平的医疗卫生服务。

在信息工程学院，李亚走进河南省机器人与智能系统重点实验室，深入了解人工智能领域产学研融合发展、学院与洛阳产业对接融合、学生就业等情况。看到不少学生都在进行智能机器人、智慧中医等实操演示，李亚对该学院创新实验教学探索给予肯定。“入党的初心是什么？”得知该学院大一学生沈梦瑶等同学纷纷递交了入党申请书，李亚悉心与大家交流，希望青年学子结合党史学习教育，深入了解我们党因何而生、红色政权因何而来、新中国怎样建立、中国特色社会主义如何发展，从中悟出党的真谛，牢记入党初心，真正实现组织入党、思想入党。

2016年获批的食品加工与安全国家级实验教学示范中心，近年立足洛阳脱贫攻坚、乡村振兴等工作，在服务洛阳特色产业发展、保障群众食品安全上取得一批成果。李亚饶有兴趣走进发酵工程实验室、果蔬饮料生产实训车间、分离工程实验室、果酒实训车间等地，深入了解该中心在牡丹深加工系列产品开发、洛阳源耕系列产品提升、杜康酒提质等领域的科研成果，与曹君娴、布青云等学子交流大学生创业创新、学生党员开展党史学习等情况。李亚指出，洛阳豫西山区的特色农业资源十分丰富，广大师生要深入基层广阔空间、深度挖掘洛阳特色，把原理性研究和应用型研究结合起来，把产业与科研结合起来，把产品和市场结合起来，在特色中药材、牡丹籽油、牡丹精油、特色农产品等领域深化产学研合作，助力洛阳提升地方特色产业质量效益。

随后，李亚来到丽正书院，调研书院制育人模式改革探索情况。得知学生党支部成员正在开展党史学习研讨交流，李亚邀请同学们积极发言，分享心得体会。“从洛阳近年城市发展变化，感悟到了新发展理念的正确引领”“通过抗击新冠肺炎疫情的胜利，更深刻体会到中国特色社会主义制度的优越性”“从李大钊先生事迹中感悟到了力量，鼓舞我们前行”……听取大家发言后，李亚指出，要教育引导广大师生结合身边变化感受党的伟大，真正弄清中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，知史爱党、知史爱国，切实做到学史增信。要深入学习先进典型，感受真理力量，做到真学、真懂、真信、真用，更好铭记党的历史、传承红色基因、奋进新的时代。

李亚肯定了河科大党史学习教育的阶段性成果。他强调，要用好党史这本“最好的教科书”，引导广大师生学党史、感党恩、听党话、跟党走，推进党史学习教育走深走心走实。要突出立德育人，牢记习近平总书记殷殷嘱托，把党史学习教育融入立德树人全过程，引导广大青年立大志、明大德、成大才、担大任。要强化理论武装，引导广大师生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透、真懂真信、以知促行，用马克思主义中国化的最新理论成果铸魂育人。要创新学习方式，提升思政课教学质量，积极采用现场体验、互动交流等青年学生喜闻乐见的方式，更好讲活党的故事、传承红色基因。要搞好统筹兼顾，把抓好党史学习教育与提升教学科研水平结合起来，全面提升学校特色学科竞争力，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，更好服务洛阳都市圈、现代化强市建设，努力办好党和人民满意的教育。

王飞、王军、魏世忠等参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)