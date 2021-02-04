2021年度洛阳市“最美生态环保志愿者”评选活动启动

20日，记者从市有关部门获悉，为进一步激发广大群众参与生态环境保护的积极性，由市生态环境局、市文明办联合开展的2021年度洛阳市“最美生态环保志愿者”评选活动正式启动。
20日，记者从市有关部门获悉，为进一步激发广大群众参与生态环境保护的积极性，由市生态环境局、市文明办联合开展的2021年度洛阳市“最美生态环保志愿者”评选活动正式启动。
20日，记者从市有关部门获悉，为进一步激发广大群众参与生态环境保护的积极性，由市生态环境局、市文明办联合开展的2021年度洛阳市“最美生态环保志愿者”评选活动正式启动。
本次活动将评选出30名“最美生态环保志愿者”，评选范围为对推动我市生态文明建设及环境污染防治攻坚战具有突出贡献或热心环保公益事业的生态环保志愿者及志愿者团队。活动期间，候选人事迹将在“绿色洛阳”和“文明洛阳”政务新媒体进行宣传展示。
评选推荐活动于5月27日截止，评选结果将于6月初揭晓并进行公示。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 赵雅红）
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