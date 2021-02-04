“世界计量日”，洛阳开展多项民生活动【视频】

今天是第22个“5·20世界计量日”。今天上午，洛阳市市场监管局联合国家电网洛阳供电公司，共同走进洛阳理工学院电气工程与自动化系，为100多名学生讲解电能计量专业知识，并带去一些电能表和远程采集终端供学生们参与实践。

今天是第22个“5·20世界计量日”。今天上午，洛阳市市场监管局联合国家电网洛阳供电公司，共同走进洛阳理工学院电气工程与自动化系，为100多名学生讲解电能计量专业知识，并带去一些电能表和远程采集终端供学生们参与实践。

在洛阳市市场监管局西院的实验室开放活动现场，免费检测活动也备受欢迎。11时许，洛报融媒记者在现场看到，不少市民拿着家用血压计、人体秤、眼镜等器具，交给专业人士进行检定，并详细了解正确使用计量器具的相关知识。