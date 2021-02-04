2021年度河南省科普讲解大赛落幕 洛阳选手获佳绩

20日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2021年度河南省科普讲解大赛日前落幕，我市参赛的3名选手在决赛中表现出色，洛阳市博物馆讲解员胡娅文、洛阳市实验小学恒大分校教师马楚馨荣获一等奖，北京第二实验小学洛阳分校教师贾海霞荣获二等奖。

20日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2021年度河南省科普讲解大赛日前落幕，我市参赛的3名选手在决赛中表现出色，洛阳市博物馆讲解员胡娅文、洛阳市实验小学恒大分校教师马楚馨荣获一等奖，北京第二实验小学洛阳分校教师贾海霞荣获二等奖。

河南省科普讲解大赛是目前我省参赛规模最大、范围最广的科普讲解赛事，此次比赛主题为“科学就在身边，普及从我做起”，旨在全面实施创新驱动发展战略，普及科学知识，弘扬科学精神，建设创新型河南。

来自全省15个省直单位和16个省辖市的95名选手参加了预赛，经过激烈的角逐，有30名选手进入决赛，最终决出金奖3名、一等奖7名、二等奖10名，三等奖10名。我市获得一等奖两名，二等奖一名，获奖数量和质量均在全省前列。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 霍雪婷 文/图)