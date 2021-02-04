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洛阳新开办企业“零成本”！免费刻制印章服务实现全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.20 17:50

　　洛阳开办企业全面进入“零成本”时代！今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，20日起，洛阳新开办企业享受免费刻制印章服务实现市区和各县区全覆盖。

　　今后，全市新开办企业(个体工商户除外)申请人到位于新区的“市民之家”5楼市场监管局服务窗口、各县区政务服务大厅服务窗口和各级市场监管部门办理新开办企业业务，可享受免费刻制首套四枚印章的服务，分别是企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章，印章材质为光敏印。

　　具体办理流程为：新开办企业通过河南省企业登记全程电子化服务平台或在市场监管部门线下服务窗口申办营业执照时，市场监管部门核准新开办企业信息；市场监管部门核准通过新开办企业信息后，实时将信息推送至进驻企业开办专区的印章刻制企业；印章刻制企业在收到市场监管部门推送的信息后，于2小时内完成印章刻制并备案，新开办企业在领取营业执照时一并领取。

　　市市场监管局相关负责人表示，洛阳企业开办已实现“一日办结”。此次免费刻制印章服务实现全覆盖，旨在进一步深化简政放权、放管结合和优化服务，全面打造与洛阳副中心城市定位相符的营商环境，提升企业开办便利度，切实增强企业和群众获得感和满意度，围绕“国内一流、全省最优”打造市场化法治化国际化营商环境，持续增强高质量发展的动力活力。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 张志浩)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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