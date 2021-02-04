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小升初政策有变化！洛阳市2021年义务教育学校招生入学工作方案公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.20 16:04

　

　20日下午，洛阳市教育局召开全市2021年中小学校招生工作视频会议，公布今年全市义务教育学校招生入学工作方案。

　　洛阳市教育局有关负责人介绍，今年义务教育阶段招生工作将坚持公平公开、属地管理、免试相对就近入学、公民同招等原则。

　　关键词：四大原则

　　【坚持属地管理原则】

　　义务教育招生入学工作实行以县区为主的管理机制，各县区人民政府依法承担辖区内义务教育阶段学校招生入学工作的主体责任，县级人民政府要科学制定区域内义务教育发展规划，确保义务教育学位主要由公办学校提供，坚决防止将政府实施义务教育的主体责任推向市场。

　　【坚持免试相对就近入学原则】

　　所有义务教育学校都要严格遵守义务教育免试入学规定。各县区教育行政部门要按照“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，从实际出发，根据县域内适龄儿童少年人数、学校布局、办学条件、学位数量、交通状况等因素，科学合理确定义务教育学校的招生规模和划片入学范围。招生片区范围要及时对外公布。学校按照“房户一致”优先原则，排列先后顺序分类分批招生，鼓励实行“多校划片、随机派位”。

　　【坚持公民同招原则】

　　全面实行公办民办学校同步招生。民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，招生工作由审批地教育行政部门统一组织，全程接受社会监督，严禁民办学校自行组织。原则上，民办学校的招生范围限于审批地行政区域；对市级审批的有寄宿条件的民办学校，可面向市辖区招生(孟津区、偃师区招生范围和方式不变)。

　　【坚持公平公开原则】

　　各县区统一使用河南省义务教育招生服务平台，开展学生信息采集和招生计划、招生范围、录取信息发布等工作，全面实行阳光招生、规范招生。各县区教育行政部门和学校要及时向社会公布义务教育阶段学校招生入学工作的相关信息，通过多种形式及时主动向社会公开招生方案、招生计划、招生范围、招生程序、报名条件、咨询方式等，建立健全监督举报制度，广泛接受学生、家长和社会的监督。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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