“520”新人领证热情高 民政部门提醒“每天都是好日子”

“520”谐音“我爱你”，不少新人选择在5月20日登记结婚。20日，洛报融媒记者来到西工区民政局婚姻登记处看到，新人领证热情高，不少人在登记处门口排队等候。

“520”谐音“我爱你”，不少新人选择在5月20日登记结婚。20日，洛报融媒记者来到西工区民政局婚姻登记处看到，新人领证热情高，不少人在登记处门口排队等候。 “520”谐音“我爱你”，不少新人选择在5月20日登记结婚。20日，洛报融媒记者来到西工区民政局婚姻登记处看到，新人领证热情高，不少人在登记处门口排队等候。 截至20日11时，西工区民政局婚姻登记处排到70号，已办理25号。 “我们今天早上提前半小时到岗，登记处楼下就已排起长队。”西工区民政局婚姻登记处温茜主任说，和平时一样，该登记处今天正常办理结婚登记和离婚登记业务，由于新人扎堆，办理速度受到影响。 婚姻登记员提醒广大新人，生命和健康安全高于一切，请新人们尽量不要扎堆进行结婚登记，办理婚姻登记业务时要佩戴口罩，做好防护。百年好合的美满婚姻取决于男女双方的感情基础，只要感情深厚，每天都是好日子，每一天都是唯一的。祝各位新人幸福美满，平安吉祥！(洛报融媒记者 余子愚 文/图)