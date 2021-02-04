为推进党史学习教育和政法队伍教育整顿深入开展，牢固树立司法为民、公正司法的理念，不断满足新时期人民群众对法院工作的新期待新要求，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，5月18日，洛阳中院召开全市法院审判执行质效暨满意度提升攻坚工作推进会。

为推进党史学习教育和政法队伍教育整顿深入开展，牢固树立司法为民、公正司法的理念，不断满足新时期人民群众对法院工作的新期待新要求，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，5月18日，洛阳中院召开全市法院审判执行质效暨满意度提升攻坚工作推进会。

洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话。市中院全体院领导，中院各部门负责人及各基层法院院长参加会议。会议由市中院党组成员、副院长刘宝主持。

会上，市中院党组成员、政治部主任田芃同志宣读《2021年4月份洛阳市平安建设公众安全感政法机关执法工作满意度情况通报》及市委组织部对2020年满意度落后的基层法院院长的处理决定；部分基层法院作表态发言；市中院党组成员、副院长胡博文通报讲评今年以来洛阳两级法院执行质效情况；市中院党组副书记、常务副院长李红伟通报讲评今年以来洛阳两级法院审判质效情况。

曲海滨要求，一要清醒认识当前形势，直面问题和挑战。要将审判执行、满意度提升攻坚等法院中心工作与党史学习教育、政法队伍教育整顿等重点任务结合起来，进一步筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神，切实做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”，真正将人民是否满意作为检验各项工作成效的重要标准，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。二要把握重点环节，推动全市法院工作更高质量发展。要强化诉源治理，严格落实习近平总书记“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”重要指示精神，紧紧依靠党委政府，不断凝聚工作合力，从源头上减少案件增量；要突出严格规范，从立案、审判、执行、诉讼服务等全领域持续发力，切实转变司法作风，展现法院形象，彰显司法权威；要提升审执质效，坚持以效率优先、质效并重、运行均衡为原则，以核心指标领先、普通指标超均为目标，紧盯落后指标，认真分析研判，全方位提升审判执行工作质效；要抓好信访案件化解，畅通民意诉求表达渠道，将释法析理贯穿立审执全过程，切实做好案中释法、判后答疑等各项工作，不断提高司法公信力。三要层层传导压力，不断强化工作落实。要继续在提升落实力、执行力、穿透力上下功夫，狠抓“为大局服务、为人民司法”系列举措落实落地，坚决整治顽瘴痼疾，从严追责问责，教育引导干警在严峻复杂形势中接受淬炼，着力锻造信得过、靠得住、能放心的法院铁军。（通讯员/王雨潇）