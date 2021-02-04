赞！洛阳西工区再添两座小游园【视频】

今天上午，洛报融媒记者在王城大道快速路纱厂路立交下看到，这里绿植红花映衬，景观色彩鲜明，游园中不仅配有健身专用步道，还增设了休憩座椅、健身器材等设施，为来到这里休闲娱乐的市民提供了多种健康生活方式新选择。

今天上午，洛报融媒记者在王城大道快速路纱厂路立交下看到，这里绿植红花映衬，景观色彩鲜明，游园中不仅配有健身专用步道，还增设了休憩座椅、健身器材等设施，为来到这里休闲娱乐的市民提供了多种健康生活方式新选择。

西工区城管局相关负责人告诉记者，此处的小游园为规划一期项目，面积3326平方米，日后，随着我市高标准游园建设工作的不断推进，王城大道快速路纱厂路立交下的游园面积还将扩大。

油松、重阳木、大叶女贞、红叶石楠球、白皮松、日本晚樱……该负责人边走边向记者介绍，秉持以“四季常青、三季有花”的基本设计理念，今年以来，西工区城管局按照工作计划，对新建小游园的造景手法进行了创新，只为园内兼顾远观与与近赏的尺度感，为市民送上更好的感官体验。

据悉，目前，除王城大道快速路纱厂路立交桥下的小游园外，盐业路小游园作为新增小游园也已面向市民开放。

按照计划，今年，西工区将新建5座小游园，除已建成开放的这两座小游园外，另外3座小游园目前正在施工建设中，建成后将陆续对公众开放。（洛报融媒记者 王若馨 文/图/视频）