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邙岭大道：不老的传说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.20 08:53

　　邙岭大道在邙山上，横跨洛城，西抵丝路大道，东(规划)至三川大道，覆盖老310国道市区段(原北环路)。

　　邙山位于洛阳城北，是秦岭山脉的余脉、黄河与洛河的分水岭。洛阳人习惯称其为北邙山、北邙。

　　驱车上北邙，顺着邙岭大道驰骋，沿线经过上清宫森林公园、洛阳古代艺术博物馆。迎面吹来初夏的风，忆古思今，无限感怀。

 

　　邙山晚眺，俗事皆忘

　　道教名观上清宫位于邙山翠云峰，环境清幽，香火不断。善男信女在观中古树上系了许多祈福的红布条。

　　道长说，此观已有一千多年历史。相传，太上老君曾在此地炼丹。

　　1400多年前，隋炀帝登上邙山，极目远眺，见南边伊阙两山夹河相对，犹如“龙门”，认为此乃真龙天子的门阙，遂命大臣杨素、宇文恺征调全国壮劳力，在伊阙与邙山之间，建起了一座气势恢宏的洛阳城，不久便率文武百官迁都洛阳。

　　盛唐时期，东都洛阳是中国的政治、经济、文化中心，人口百万，繁华兴盛。古人为了一览王城气象，喜欢上邙山眺望全城。“邙山晚眺”乃古时“洛阳八大景”之一。

　　据说，唐代“诗圣”杜甫也曾在邙山登高晚眺。那时暮色苍茫，山上云雾缥缈，山下万家灯火，宫殿如天宫般华丽巍峨，一城美景尽收眼底。老杜诗情澎湃，大发感慨：“山河扶绣户，日月近雕梁。”

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[ 责任编辑：潘亮]
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