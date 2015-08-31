洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳城乡建投集团与新安签订乡村振兴全面合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:52

　　19日，洛阳城乡建投集团与新安县签订乡村振兴全面合作协议，落实市委市政府部署要求，在黄河流域生态保护、乡村振兴重点项目推进等方面深化合作，推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略形成更多生动实践。

　　按照协议，双方将发挥各自优势，在新安县黄河流域生态保护治理、乡村振兴重大资源项目开发等领域开展全面合作，推进新安县域经济持续转型发展高质量发展。双方将强化市场化运作，积极推进黄河生态廊道建设提升，做好涧滨水城、东岭村等美丽乡村建设，在生态旅游、文化休闲等产业基础设施建设及保障性安居工程、老旧小区组团连片改造等领域深化合作。同时，还将开展以县域公共服务、垃圾处理、污水处理、充电桩等为基础的资源能源类公共设施投资等，打造县域产业融合发展新业态，构建汇聚资源要素的场域载体“强磁场”。

　　此外，洛阳城乡建投集团还与新安县仓头镇签署合作协议，将围绕仓头镇东岭村、云水村等全区域乡村振兴开展投资合作、基础设施建设、综合开发等，加快传统村落保护、特色民宿文旅、健康养老等项目建设投资运营。

　　洛阳城乡建投集团相关负责人介绍，作为洛阳城乡区域统筹发展的建设者和运营者，将紧盯市委市政府赋予的新定位，致力为洛阳城乡融合发展提供投融资服务，在全面推动乡村振兴、服务洛阳都市圈建设中展现更大担当作为。(记者 李东慧 通讯员 马双双)

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新伊高速锦屏山隧道今日贯通
  • 洛阳统筹实施一揽子引水补源工程 科学...
  • 黄河流域非遗保护展示中心加快建设
  • 洛阳市高速公路通车里程达576公里 名...
  • 洛阳6天核销200万元消费券 带动消费超...
  • 牡丹还能做成消毒凝胶和酱油？洛阳一...
  • 洛宁新增11名姓“宁”人员 背后故事温...
  • 洛阳师范学院附属中学举行高三学生成人礼
  • 洛阳综合保税区：加快项目推进 迎接...
  • 李亚主持召开市委审计委员会第三次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 今年退休人员的养老金还需要资格认证吗
    • 精彩图片
    新伊高速锦屏山隧道贯通
    黄河流域非遗保护展示...
    洛阳综合保税区：加快...
    洛阳举行老年人太极拳...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    九寨沟水之韵

    推窗扑面来

    啄木鸟
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605