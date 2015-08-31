洛阳城乡建投集团与新安签订乡村振兴全面合作协议

19日，洛阳城乡建投集团与新安县签订乡村振兴全面合作协议，落实市委市政府部署要求，在黄河流域生态保护、乡村振兴重点项目推进等方面深化合作，推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略形成更多生动实践。

19日，洛阳城乡建投集团与新安县签订乡村振兴全面合作协议，落实市委市政府部署要求，在黄河流域生态保护、乡村振兴重点项目推进等方面深化合作，推动黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略形成更多生动实践。

按照协议，双方将发挥各自优势，在新安县黄河流域生态保护治理、乡村振兴重大资源项目开发等领域开展全面合作，推进新安县域经济持续转型发展高质量发展。双方将强化市场化运作，积极推进黄河生态廊道建设提升，做好涧滨水城、东岭村等美丽乡村建设，在生态旅游、文化休闲等产业基础设施建设及保障性安居工程、老旧小区组团连片改造等领域深化合作。同时，还将开展以县域公共服务、垃圾处理、污水处理、充电桩等为基础的资源能源类公共设施投资等，打造县域产业融合发展新业态，构建汇聚资源要素的场域载体“强磁场”。

此外，洛阳城乡建投集团还与新安县仓头镇签署合作协议，将围绕仓头镇东岭村、云水村等全区域乡村振兴开展投资合作、基础设施建设、综合开发等，加快传统村落保护、特色民宿文旅、健康养老等项目建设投资运营。

洛阳城乡建投集团相关负责人介绍，作为洛阳城乡区域统筹发展的建设者和运营者，将紧盯市委市政府赋予的新定位，致力为洛阳城乡融合发展提供投融资服务，在全面推动乡村振兴、服务洛阳都市圈建设中展现更大担当作为。(记者 李东慧 通讯员 马双双)