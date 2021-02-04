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围绕推动民生改善精准发力—— 六论确保“十四五”新征程迈好第一步、见到新气象
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:43

　　“人民就是江山，共产党打江山、守江山，守的是人民的心，为的是让人民过上好日子。”

　　5月13日，习近平总书记在河南视察时深入南水北调中线工程渠首附近的淅川县九重镇邹庄村，步行察看村容村貌，与移民围坐聊家常，祝愿乡亲们日子越来越兴旺，芝麻开花节节高。朴实的话语、深沉的情感，彰显着“一切为了人民”的情怀，也对我们持续改善民生提出了新要求。

　　“天地之大，黎元为先。”让老百姓过上好日子，是洛阳一切工作的出发点和落脚点。从一季度全市重点工作推进会“围绕推动民生改善精准发力”，到最近召开的全市领导干部会议，传达学习习近平总书记重要讲话和指示精神，强调要深刻感悟总书记“人民就是江山”的为民情怀，树牢以人民为中心的发展思想，持续保障和改善民生，一以贯之的坚守，传递出一个鲜明信号：抓民生就是守初心，抓民生就是抓发展，一刻也松懈不得！

　　民心是最大的政治，为民造福是最大的政绩。从“人民至上”，到“老百姓是天，老百姓是地”，再到“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，党的百年奋斗史就是为人民谋幸福的历史。“十三五”以来，我们坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，真心实意惠民生，群众的获得感幸福感安全感不断提升。

　　保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。奋进新征程，洛阳人民对“好日子”的美好想象里，有“人民幸福感更强”的“十四五”目标，有“幸福美好家园”的“2035蓝图”，民生改善得如何，始终是百姓心中的“那杆秤”。回望一季度，正是在地铁1号线开启中，在城市“乐道”的迤逦延伸中，在老旧小区改造的连片推进中，群众的幸福生活变得更有质感，洛阳的发展汇聚起“迈好第一步、见到新气象”的强大正能量。

　　时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。

　　立足当下，把民生改善抓得更准更细，必须更加聚焦群众所思所想所盼。例如，党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，如何在解决基层的困难事、群众的烦心事上取得实实在在的成效？又如，如何接下脱贫攻坚的历史“接力棒”，在乡村振兴中让乡亲们“日子越过越红火”？再如，伴随着洛阳都市圈建设全面铺开，如何推动教育、医疗、住房等一个个大项目压茬推进，不断实现人民对美好生活的向往？把一个个问号拉直，需要我们顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生，真正把实事“办到群众心坎上”！

　　心中有民，眼中有光，脚下有路。

　　围绕推动民生改善精准发力，就要扎实办好民生实事，聚焦群众有期盼、推进有瓶颈、长期难见效的民生问题，认真开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动；全面推进乡村振兴，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，以沟域生态经济为抓手推动农业高质量发展，大力实施乡村建设行动；着力完善公共服务体系，做好进城农民工、高校毕业生等重点群体就业，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，加快推进健康洛阳、教育强市建设。

　　“一切为民者，则民向往之。”

　　一件接着一件抓，一天接着一天干，民生改善了，“强”的是信心，“暖”的是人心，“聚”的是民心，我们就能在新征程上走得更稳更有力！(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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