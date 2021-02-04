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天宫寺里有传说

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.20 08:53

　　前几日，天降喜雨，润泽河洛。伴着窗外淅淅沥沥的雨声，我静读唐人笔记小说，看到有一年天旱，武则天曾在洛阳天宫寺祈雨的事儿。

　　天宫寺原为唐高祖李渊未当皇帝时的宅园，贞观年间，唐太宗下诏将其改为寺宇，成为著名的皇家寺院。据史书记载，天宫寺在洛阳“尚善坊北，天津桥下”，即今洛河南岸安乐附近。

　　古籍《独异志》记载了当时祈雨的一段传说。有一年大旱，武则天亲临天宫寺，组织规模盛大的祈雨法会，由高僧昙林主讲佛经，祈愿风调雨顺，百姓安乐。在听众中间，昙林发现两个仙风道骨的长者，与众不同。

　　讲经结束后，昙林将二人请至茶室，问他们从何而来。两位长者回答：“我们是伊水和洛水的龙王。”昙林说：“我讲经的目的，是为了祈雨，二位仙家可愿施雨？”他们回答：“当然愿意，但我们只有接到天符才能施雨！可请一位有修行的道人，向天庭上一道奏章，我们取得天符后，必定尽力施雨。”

　　昙林立即将此事上奏给武则天，武则天马上派使者请孙思邈。孙思邈是道家高人，当时已经100多岁了。孙思邈在天宫寺大殿写下祈雨奏章，当晚天降大雨。

　　公元684年，武则天临朝执政，6年后称帝，改国号为周。女人当皇帝，当时有人说这好比“牝鸡司晨”，就是母鸡打鸣，难以服众。而佛教的《大云经》中，讲到一位净光天女，为弥勒佛转世，将要成为女王，天下人皆崇拜归顺，有君权神授的神秘色彩。

　　武则天大喜过望，认为自己当皇帝有理论依据，遂大加宣传。

　　她遍请天下高僧来到洛阳。就是在这种背景下，神秀被请到了洛阳宫中。

　　神秀大师，俗姓李，汴州尉氏(今开封尉氏县)人，是一位非常受尊敬的得道高僧，师从禅宗五祖弘忍，是北宗禅的创始人。著名的偈语“身是菩提树，心如明镜台；时时勤拂拭，莫使有尘埃”，就出自神秀。

　　神秀到洛阳后，武则天对他行跪拜之礼。后来，神秀奉诏住锡天宫寺，并在天宫寺圆寂。

　　如今，天宫寺已不复存在，只有这些传说与记载，令人遐想。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：潘亮]
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