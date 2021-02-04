紧扣计划目标 压实节点责任 确保中硅高科“退城入园”顺利推进

昨日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往孟津区，就联系分包的重点企业洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”转型升级项目前期工作进行督导调研。 昨日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往孟津区，就联系分包的重点企业洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”转型升级项目前期工作进行督导调研。 杨炳旭一行首先来到位于孟津区吉利华阳产业集聚区的洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”转型升级项目选址现场，详细了解项目选址、规划、用地审批、地面附属物拆迁清理、资金补偿等情况，随后在产业集聚区管委会主持召开座谈会，全面梳理项目推进过程中遇到的问题，逐项研究措施，压紧落实责任，明确时间节点，确保项目全面有序推进。 杨炳旭强调，要提高政治站位，深入贯彻习近平生态文明思想，把该项目作为优化洛阳中心城区与组团项目布局、建设现代化洛阳都市圈的重点项目，按既定方案有序推进。要抓紧完善项目规划手续，重点依据中心城区规划和产业布局，以及产业集聚区总体规划，完善“退城入园”项目规划审核等工作，为加快项目入园和建设奠定基础。要全力抓好项目建设要素保障，按既定选址抓紧编制项目施工方案，做好征迁补偿、土地报批和招投标、资金筹措等工作，尽早开工掀起建设热潮。要切实加强组织领导，完善工作机制，加强统筹协调，压实各方责任，及时解决有关问题，强化督查督导，切实形成合力，确保项目顺利推进。(记者 李三旺)