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扎实开展党史学习教育 加快推进乡村全面振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:34

　　昨日，市委常委、秘书长王军深入宜阳县韩城镇，就扎实开展党史学习教育、乡村振兴、生态文明建设等进行调研。

　　在韩城镇革命烈士张自安故居，王军详细了解张自安生前的英雄事迹，察看故居原貌修复情况。王军指出，开展党史学习教育，要用好用活“家门口”的红色资源，创新方式方法，讲好党史故事，搞好红色教育，传承红色基因，凝聚奋斗新时代、永远跟党走的精神力量。

　　在韩城镇秦王村，王军详细了解惠济渠通水情况及秦王大曲酒厂施工进展情况，对秦王村进一步提升绿化水平、改善村容村貌、发展乡村产业等工作提出要求。王军又来到脱贫户薛安民家中，实地察看住房环境和生活状况，勉励他继续用好党的好政策，接续奋斗，日子芝麻开花节节高。王军强调，乡村振兴关键是产业振兴，要狠抓责任落实，因地制宜发展产业项目，不断壮大村集体经济，带动群众稳定增收；要强化乡村振兴人才支撑，既留住人才,又用好人才，把主导产业立起来、让村容村貌美起来，着力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。(记者 何奕儒)
[ 责任编辑：马佳佳]
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