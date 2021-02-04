洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

深学细悟 真抓实干 推动党史学习教育走深走实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:34

　　昨日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的伊川县吕店镇王村，调研指导党史学习教育并进行党史宣讲。

　　吴中阳走进王村党史学习教育基地、家风家训馆、党性体检室、便民服务中心等，深入了解发生在革命老区的抗战故事和张思贤烈士的英勇事迹，并到联系分包的村民家中走访。他指出，吕店镇是革命老区，有关部门要进一步挖掘本地红色资源、讲好红色故事，引导前来参观的干部群众在旅游线路中体悟革命精神、传承红色基因，让党史学习教育更加具有互动性、沉浸感。

　　在随后召开的座谈会上，吴中阳与镇、村两级党员干部深入交流党史学习教育心得体会，并围绕“为什么学党史、学什么、怎么做”进行宣讲。他强调，要深入学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，结合开展党史学习教育，进一步明确目标任务、提升思路举措，不断在治水兴水、发展特色产业、保障粮食安全等方面取得新突破，把总书记的期望嘱托转化为干事创业的昂扬斗志。要深刻认识在全党集中开展党史学习教育的重大意义，不忘初心、牢记使命，深学细悟、真抓实干，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯通起来，进一步提升为民办实事的针对性实效性，积极推动党史学习教育走深走实取得实效，以优异成绩庆祝建党100周年。(记者 智慧 通讯员 曹国丽)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新伊高速锦屏山隧道今日贯通
  • 洛阳统筹实施一揽子引水补源工程 科学...
  • 黄河流域非遗保护展示中心加快建设
  • 洛阳市高速公路通车里程达576公里 名...
  • 洛阳6天核销200万元消费券 带动消费超...
  • 牡丹还能做成消毒凝胶和酱油？洛阳一...
  • 洛宁新增11名姓“宁”人员 背后故事温...
  • 洛阳师范学院附属中学举行高三学生成人礼
  • 洛阳综合保税区：加快项目推进 迎接...
  • 李亚主持召开市委审计委员会第三次会议
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 今年退休人员的养老金还需要资格认证吗
    • 精彩图片
    新伊高速锦屏山隧道贯通
    黄河流域非遗保护展示...
    洛阳综合保税区：加快...
    洛阳举行老年人太极拳...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    九寨沟水之韵

    推窗扑面来

    啄木鸟
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605