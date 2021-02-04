深学细悟 真抓实干 推动党史学习教育走深走实

昨日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的伊川县吕店镇王村，调研指导党史学习教育并进行党史宣讲。

昨日，市人大常委会主任吴中阳到联系分包的伊川县吕店镇王村，调研指导党史学习教育并进行党史宣讲。

吴中阳走进王村党史学习教育基地、家风家训馆、党性体检室、便民服务中心等，深入了解发生在革命老区的抗战故事和张思贤烈士的英勇事迹，并到联系分包的村民家中走访。他指出，吕店镇是革命老区，有关部门要进一步挖掘本地红色资源、讲好红色故事，引导前来参观的干部群众在旅游线路中体悟革命精神、传承红色基因，让党史学习教育更加具有互动性、沉浸感。

在随后召开的座谈会上，吴中阳与镇、村两级党员干部深入交流党史学习教育心得体会，并围绕“为什么学党史、学什么、怎么做”进行宣讲。他强调，要深入学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，结合开展党史学习教育，进一步明确目标任务、提升思路举措，不断在治水兴水、发展特色产业、保障粮食安全等方面取得新突破，把总书记的期望嘱托转化为干事创业的昂扬斗志。要深刻认识在全党集中开展党史学习教育的重大意义，不忘初心、牢记使命，深学细悟、真抓实干，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯通起来，进一步提升为民办实事的针对性实效性，积极推动党史学习教育走深走实取得实效，以优异成绩庆祝建党100周年。(记者 智慧 通讯员 曹国丽)