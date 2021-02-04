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防患于未“燃” 不能只盯着电梯（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.20 08:34

　　5月10日，电梯里的一场火，再次将电动车的安全问题推到了公众面前。在成都一小区的电梯内，电动车突然起火，短短3秒火焰就将整个电梯“吞噬”，造成5人受伤，包括一名女婴，现场画面令人揪心。

　　很多网友看过这个视频后说“太可怕了”。的确如此，从视频中来看，起火没有征兆，没有任何预警，狭小的电梯内浓烟和火焰很快就“吞噬”了人群，加上被烧伤女子抱着被烧伤婴儿痛哭的画面，谁看了都会心有余悸。此事引起广泛关注，我市一些小区的物业公司也迅速发出通知：禁止电动车上楼，禁止电动车在楼道内充电。以此为鉴，针对自身的管理漏洞及时调整，这种做法让人称赞。

　　电动车上楼充电有多危险？一个形象的比喻是，它就像一颗“不定时炸弹”。在狭窄的楼道、电梯内，事故一旦发生，人根本来不及逃生，危险性和伤害性极大。据应急管理部消防救援局统计，全国每年平均发生电动车火灾约2000起。在电动车火灾致人伤亡的事例中，90%发生在门厅、过道及楼梯间等场所。这组数据可以说触目惊心。各地消防部门都已经无数次发出警示：电动车严禁进楼入户！严禁人车同屋！严禁室内充电！严禁飞线充电！

　　这么危险的事情，在我们生活中却随处可见。将电动车推进电梯、停在楼道里充电的现象，各个小区比比皆是。这种行为危害的是公共安全，假如发生意外，邻居何其无辜！令人欣慰的是，我市一些小区发出通知，严禁电动车上楼、进电梯。

　　不过，想防患于未“燃”，也不能只盯着电梯。想解决好电动车进楼入户、人车同屋等问题，光堵没有用，关键是“疏堵结合”，要搞清楚电动车上楼的真正原因。试想一下，如果在一个小区内，电动车的充电设施齐全，能够解决充电难的问题，有车棚能够避免电动车日晒雨淋，同时安全有保障，不用担心车子会丢失，那么，谁还会费劲地把电动车推到楼上充电呢？从这个意义上来说，相关管理部门既要禁止电动车上楼、进电梯，对于违规行为不能手软，该处罚的处罚，也要加强引导，加快我市各小区内电动车充电桩的规范化建设，通过提高便民服务水平来消除安全隐患。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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