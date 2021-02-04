坚持以人民为中心 提升洛河管护水平

18日，市委副书记、洛河市级河长赵会生带领有关部门负责同志，到洛河洛龙区段、伊滨区段、偃师区段进行巡河调研。 18日，市委副书记、洛河市级河长赵会生带领有关部门负责同志，到洛河洛龙区段、伊滨区段、偃师区段进行巡河调研。 赵会生先后到洛河洛龙区枣园村段、伊滨区佃庄镇段、偃师区北许村段、伊洛河交汇处等地，实地察看洛河水质、河道内生态恢复、堤顶路面硬化、岸线绿化管护、周边环境治理等情况，现场对枣园村段河堤硬化问题进行交办，对沿线发现的环境问题特别是常态化动态性清理洛河垃圾杂物等问题，要求有关单位列出问题清单，细化整改措施，限期整改到位。 赵会生强调，各级各有关部门要提升政治站位，把深入学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察时的重要指示精神，同持续落实习近平总书记关于河南工作、治水兴水等一系列重要指示要求结合起来，在提升洛河管护水平上下功夫，真正把洛河大堤建成安全、惠民、生态的大提，确保洛河长久安澜。要突出抓好综合治水，深刻把握习近平总书记“黄河的问题表象在黄河、根子在流域”的重要论述，坚持全流域治理，确保沿河排污口、污水处理厂达标排放，持续开展河湖“清四乱”专项行动，不断提升洛河水质，实现“水清、岸绿、路畅、惠民”总体目标。要认真落实河长制，河长切实履职尽责，层层传导压力、夯实各级责任，坚持常态化巡河，及时发现问题，逐一整改落实，用脚步丈量对党忠诚。要始终坚持以人民为中心，把洛河治好、管好、用好，更好发挥河渠治理惠民作用，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。(记者 孙小蕊)