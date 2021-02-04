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洛龙区李楼镇卫生院院长张保强：村民健康的“守门人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:58

　　“要做好接种疫苗的现场管理工作，耐心为村民解答疑问……”昨日，记者在洛龙区李楼镇卫生院见到院长张保强时，他正在跟工作人员讲解疫苗接种的注意事项。从基层乡镇医生到乡镇卫生院院长，他已经坚守乡镇医院服务乡亲20多年了。

　　1998年，张保强从洛阳卫校毕业后就扎根基层，先后在古城乡卫生院、安乐镇卫生院、李楼镇卫生院工作。

　　回忆起20多年前刚到古城乡卫生院的情景，张保强风趣地说自己“还是曾经那个少年”。当时他刚从卫校毕业，在工作中深感自己专业技术的不足，“一定要不断提升”是他每天都要对自己说的话。他坚持理论与实践相结合，不断提升自己的医学素养和专业技能，遇到问题就记录在笔记本上，日积月累，笔记本摞起来有一人高。

　　埋头苦干、默默耕耘，张保强用20余年的基层临床工作经历诠释着那份责任与担当。

　　“3月至6月是给65岁以上老人体检的时间，只要一有时间我就会到村民家里为他们看病、做体检，推进签约家庭医生工作。”张保强说，“老人们平时不会主动去医院体检，我们上门了，慢慢地向他们讲解慢性病的知识，教他们如何防治，打消他们的疑虑，最终帮助他们实现‘少生病、少花钱’的目标。”张保强向记者讲述。

　　“我生在这里，长在这里，这里的老百姓都是我的亲人。”张保强说，在安乐镇郑村有一户史姓村民，是以前他分包的贫困户。老史一人带着儿子和父亲生活，父亲偏瘫，儿子是脑瘫患者。几年来，张保强不但给老史治病送药，还帮助他解决生活中的困难，冬天给他们送去取暖的炉子，夏天给他们送去风扇，每月都要到老史家，跟他拉家常、聊发展，他也因此和老史一家结下了深厚的情谊。“我每个月都会去看看他们。每年香椿发芽时，老史就送来香椿芽，我可有口福了。”他说。

　　20余年来，张保强用自己满腔的热情、精湛的技术关心着患者、照顾着病人，他说他要做好村民健康的“守门人”。

　　付出终有回报，他曾获得“2020年度洛阳市优秀共产党员”“洛阳市抗击新冠肺炎疫情先进个人”等荣誉称号。（记者 贾臻 通讯员 陈昕）
[ 责任编辑：席倩倩]
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