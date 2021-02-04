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奋力书写节水治水兴水新答卷——二论深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:33

　　做优“水”文章，再绘“新”篇章！

　　近日召开的全市领导干部会议，深入学习领会习近平总书记重要讲话和指示精神，对全市节水治水兴水工作再部署。市委书记李亚强调，要始终胸怀“国之大者”，把落实习近平总书记关于治水兴水的重要要求与推动黄河流域生态保护和高质量发展结合起来，与推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动结合起来，书写好新时代节水治水兴水的“洛阳答卷”。

　　党的十八大以来，习近平总书记胸怀江河山川，走遍大江南北、大河上下，今年又先后在贵州看乌江、在福建看九曲溪、在广西看漓江，多次就治水发表重要讲话、作出重要指示。这次主持召开南水北调后续工程高质量发展座谈会，是习近平总书记亲自擘画黄河流域生态保护和高质量发展蓝图，发出“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召后，又一次在河南对治水兴水进行实地考察、提出重要要求。准确把握背后所赋予的重大责任、带来的发展机遇、发挥的重大作用、传承的伟大精神，让我们对什么是“国之大者”有了更深感悟，对高质量发展与治水兴水的关系认识更加深刻。

　　在这次座谈会上，习近平总书记重申了南水北调工程的重大意义，总结了“坚持全国一盘棋”等六条宝贵经验，提出了“坚持系统观念”等六项重点任务，强调要坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则，提高水资源集约节约利用水平。既遵循科学，又加强统筹，既讲人定胜天，也讲人水和谐，定的是南水北调后续工程高质量发展的调子，指明的是全国治水兴水的路子，对南水北调水源地之一、黄河流域重要节点城市、有着“中原水塔”之称的洛阳而言，尤为具有针对性指导性。

　　发展是硬道理，水则是硬约束。近年来，洛阳把治水兴水摆在前所未有的突出位置，坚持生态保护为先、确保安澜为底、统筹治理为要、传承文化为魂、高质量发展为本，深化拓展“四河五渠”综合治理，扎实开展新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，绘就了水清、岸绿、路畅、惠民的新图景。然而，对照总书记要求，将黄河流域生态保护的使命与洛阳自身实际结合起来，我们的“水问题”仍比较突出，“水支撑”还不够坚实。

　　比如，洛阳虽然水脉蜿蜒、水网密布，可人均水资源占有量约400立方米，仅为全国平均水平的1/5，属水资源短缺地区，落实节水优先，“拧紧水龙头”，这些都是等不得、拖不了的当务之急。再如，我们虽已谋划实施了引黄入洛、引畛济涧等一批引调水工程，可水资源时空分布不均问题比较突出，保护水生态任重而道远，既管好“盆”中的水，又做大盛水的“盆”，更是“功在当代，利在千秋”的长久之计。

　　问渠那得清如许，为有源头活水来。

　　书写好新时代节水治水兴水的“洛阳答卷”，就要把节水优先贯穿始终，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，着力强化源头控制、抓好重点领域节水、推动节水机制改革创新；就要把科学用水落到实处，处理好开源和节流、存量和增量、时间和空间的关系，抓好水资源合理调配，强化水资源功能发挥，推动水资源循环利用；就要把综合治水引向深入，以黄河流域生态保护治理为牵引，统筹上下游、干支流、左右岸，全力保障水安全，综合治理水环境，系统修复水生态，高质量推动全市域水体保护治理。

　　“天一生水，水生万物。”在思想上对表对标，在行动上看齐紧跟，不断在节水治水兴水上取得新突破，我们就能以“守好碧水、用活清渠”的新成效，绘就人水和谐的高质量发展壮美画卷！(洛平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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