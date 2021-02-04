遇到公交站点信息有误 您可通过三个渠道查询准确信息

近日，有网友通过“百姓呼声”平台反映，他乘坐公交车时发现，有公交站站牌上的站点信息与“洛阳行”App上的信息不一致的情况。19日，记者从市公交集团了解到，目前，的确存在站点信息更新不及时的情况，市民可在掌上洛阳App、洛阳行App查询最准确公交线路信息。

近日，有网友通过“百姓呼声”平台反映，他乘坐公交车时发现，有公交站站牌上的站点信息与“洛阳行”App上的信息不一致的情况。19日，记者从市公交集团了解到，目前，的确存在站点信息更新不及时的情况，市民可在掌上洛阳App、洛阳行App查询最准确公交线路信息。

网友宋先生反映，因16路、23路公交车站牌的个别信息与“洛阳行”中的信息不符，以致乘公交车时遇到了麻烦。无独有偶，还有其他网友反映类似问题，有人因公交站牌信息错误，导致在站台未等到相关线路公交车。

昨日，市公交集团相关部门负责人说，市公交集团在收到交警或相关部门的改线信息后，会尽快制订公交线路调整方案。一般来说，公交改线分为短期改线、长期改线。短期改线会在相关站点张贴临时站牌、改线通告和语音报站；长期改线则在全线更换站牌和语音报站。

该负责人还说，目前，我市公交站牌大部分仍使用的是纸质传统站牌，因每个站牌上涉及多条公交线路，每条公交线路又涉及几十个站名。所以，对于传统站牌来说，即便仅仅改动一条线的站点信息，也需要耗费一定时间及成本，会出现更新不够及时的情况，主要存在于设置传统站牌的站点。