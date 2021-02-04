洛阳6天核销200万元消费券 带动消费超2200万元

14日，我市通过支付宝平台发放总价值1000万元的商贸电子消费券，当天即全部领完。

14日，我市通过支付宝平台发放总价值1000万元的商贸电子消费券，当天即全部领完。洛报融媒记者19日从市商务局了解到，截至19日18时，已有价值200万元的消费券使用核销，带动交易额超2200万，杠杆比达到1:10.9。

“您好，您有政府发放的商贸消费券吗？选择支付宝结账可以自动扣减。”19日下午，在洛阳万达广场的孩子王，工作人员温馨提醒前来结账的王女士。

王女士14日当天领取了一张50元面值的购物消费券，这次选购了300多元的商品，结账时直接扣减。

消费券的发放，带动了我市各领域的消费，抢到消费券的市民随即开启了“买买买”的节奏。不仅是商场人气爆棚，我市家电行业也迎来一波消费高峰。