19日，记者从洛阳市高速公路项目建设推进会上了解到，目前，洛阳市高速公路通车里程达576公里，名列全省第三。 济洛西高速 19日，记者从洛阳市高速公路项目建设推进会上了解到，目前，洛阳市高速公路通车里程达576公里，名列全省第三。 今年，全市高速公路年度计划完成投资77.5亿元，目前已完成投资32亿元。 目前，洛阳市有5条高速同时在建，9条高速列入省高速公路网规划。 济洛西高速 按照计划，郑洛、济新、宁洛高速城区段改扩建一期工程于6月底前开工建设；沁伊高速于9月底前开工建设；今年，尧栾西高速栾双段、二广高速城区段改扩建项目建成通车；明年，渑栾高速渑池至洛宁段建成通车；2023年，栾卢高速建成通车。 到2025年，我市高速公路总里程预计达到1000公里，“三纵三横三环”高速公路网络基本形成。 尧栾西高速 相关链接 洛阳市“三纵三横三环”高速公路网：三纵指二广、济洛-洛栾-嵩内、渑栾高速；三横指连霍、盐洛-洛卢高速、尧栾西-栾卢高速；一环：由连霍、二广、宁洛城区段组成的城市内高速环线；二环：由已通车的菏宝高速，计划新开工的济新高速、在建的新伊高速，沁伊高速组成的组团高速环线；三环：由已通车的林桐、计划新开工的沿太行高速、在建的渑垣高速和渑栾高速，谋划的永灵高速组成的生态旅游环线。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）