新伊高速锦屏山隧道今日贯通

19日，新伊高速锦屏山隧道贯通，标志该高速建设再提速。

锦屏山隧道出入口

19日，新伊高速锦屏山隧道贯通，标志该高速建设再提速。

锦屏山隧道位于宜阳县境内，全长近3.6公里，是新伊高速最长隧道，由中铁隧道局和中铁二局共同承建。该隧道也是全线控制性工程，此次贯通比原计划提前月余，带动整个项目建设提速。该隧道特色明显，隧道入口建筑呈汉阙风格，既美观大方，也充分彰显了洛阳的厚重历史。

隧道贯通施工现场

作为河南省高速公路“双千工程”和“13445工程”的重点项目，新伊高速为连霍二广高速联络线，全线位于洛阳市境内，整体呈西北东南走向。该项目起于新安县铁门镇，与连霍高速相交设枢纽互通，经过宜阳县盐镇乡、柳泉镇、莲庄镇、锦屏镇、赵保镇、白杨镇和伊川县高山镇、平等乡、白元镇、白沙镇，最终与二广高速相交，线路全长81.25公里，设计为双向四车道、时速100公里。该项目主要工程包括特大桥6座、大中桥144座、涵洞43道、互通式立交10处、分离式立交23处、天桥22座、通道68道、隧道3座、服务区2处，养护工区2处，匝道收费站6处，全线桥隧比为34.7%。