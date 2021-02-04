洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛宁新增11名姓“宁”人员 背后故事温暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.19 19:19

民警为长期滞留无户人员采集信息

　　5月19日，洛报融媒记者从洛宁县救助管理站获悉，近日，洛宁县公安局户籍民警主动上门，为该救助管理站11名长期滞留无户人员补录户口，办理身份证，用实际行动诠释了服务人民的初心。

　　“11名长期滞留无户人员均有不同程度的智力、精神残疾，无法询问出相关信息，且都属无户口的‘三无人员’，即由民政部门收养，无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人。”洛宁县救助管理站站长赵辉勇说，因没有合法身份证明，他们不能正常享受医保、低保等一系列惠民政策。

　　为帮助洛宁县救助管理站尽快落实长期滞留无户人员的户口问题，洛宁县公安局治安大队根据相关政策，联合刑警大队民警上门对分别集中托养在洛宁县小界乡精神卫生中心、洛宁县故县镇精神卫生中心、洛阳东都医院内的11名无户人员开展人像采集、DNA采集、指纹掌纹采集等工作。

　　在完成一系列采集、调查、比对工作后，依据民政部、公安部出台的相关规定，洛宁县公安局城郊派出所及时整理上报该批人员的落户材料。洛阳市、洛宁县户政管理部门开辟绿色通道，以最快速度完成落户审批，为其统一落户洛宁县救助管理站集体户并办理居民身份证。

　　“他们都姓宁，含有他们流浪到洛宁，在各级部门关爱下，有了新生活的寓意。”赵辉勇说，11名长期滞留无户人员有正式身份后，将能享受到特困补助、低保等保障性福利，这也有利于他们有一天重新回归融入社会。

　　洛报融媒记者了解到，在办理这些“特殊户口”过程中，公安机关会把采集到的宁某某等人的DNA信息录入相关系统，方便今后根据这些信息，及时发现其真实身份信息。

　　洛宁县公安局相关负责人说，自政法教育整顿开展以来，该局户籍民警立足岗位实际，着眼于解决群众的“急难愁盼”问题，坚持便民、利民、爱民，积极为群众办好事、办实事，把为群众办实事贯穿到教育整顿的始终。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾...
  • 巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调...
  • 洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次
  • 广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【...
  • 曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城...
  • 机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人...
  • 刘宛康到伊滨区调研项目建设
  • 接触网检修工：地铁“蜘蛛侠”（聚焦...
  • 洛阳捧回一“国字号”招牌 河洛文化...
  • 《今天，你逛馆了吗》央视频直播走进...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 今年退休人员的养老金还需要资格认证吗
    • 精彩图片
    洛阳周公庙博物馆举行...
    洛宁县：锦绣田园美如画
    洛阳造摩托车出口形势喜人
    洛阳古代艺术博物馆藏...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    推窗扑面来

    九寨沟树正群海一瞥

    苏杭随拍
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605