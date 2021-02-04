洛宁新增11名姓“宁”人员 背后故事温暖人心

5月19日，洛报融媒记者从洛宁县救助管理站获悉，近日，洛宁县公安局户籍民警主动上门，为该救助管理站11名长期滞留无户人员补录户口，办理身份证，用实际行动诠释了服务人民的初心。

民警为长期滞留无户人员采集信息

5月19日，洛报融媒记者从洛宁县救助管理站获悉，近日，洛宁县公安局户籍民警主动上门，为该救助管理站11名长期滞留无户人员补录户口，办理身份证，用实际行动诠释了服务人民的初心。

“11名长期滞留无户人员均有不同程度的智力、精神残疾，无法询问出相关信息，且都属无户口的‘三无人员’，即由民政部门收养，无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人。”洛宁县救助管理站站长赵辉勇说，因没有合法身份证明，他们不能正常享受医保、低保等一系列惠民政策。

为帮助洛宁县救助管理站尽快落实长期滞留无户人员的户口问题，洛宁县公安局治安大队根据相关政策，联合刑警大队民警上门对分别集中托养在洛宁县小界乡精神卫生中心、洛宁县故县镇精神卫生中心、洛阳东都医院内的11名无户人员开展人像采集、DNA采集、指纹掌纹采集等工作。

在完成一系列采集、调查、比对工作后，依据民政部、公安部出台的相关规定，洛宁县公安局城郊派出所及时整理上报该批人员的落户材料。洛阳市、洛宁县户政管理部门开辟绿色通道，以最快速度完成落户审批，为其统一落户洛宁县救助管理站集体户并办理居民身份证。

“他们都姓宁，含有他们流浪到洛宁，在各级部门关爱下，有了新生活的寓意。”赵辉勇说，11名长期滞留无户人员有正式身份后，将能享受到特困补助、低保等保障性福利，这也有利于他们有一天重新回归融入社会。

洛报融媒记者了解到，在办理这些“特殊户口”过程中，公安机关会把采集到的宁某某等人的DNA信息录入相关系统，方便今后根据这些信息，及时发现其真实身份信息。

洛宁县公安局相关负责人说，自政法教育整顿开展以来，该局户籍民警立足岗位实际，着眼于解决群众的“急难愁盼”问题，坚持便民、利民、爱民，积极为群众办好事、办实事，把为群众办实事贯穿到教育整顿的始终。(洛报融媒记者 余子愚)