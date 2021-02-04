洛阳推行政府采购合同融资政策 缓解企业融资难

1周内审批到账，不需要提供房产、土地等第三方抵押，洛阳军择商贸有限公司总经理徐勇怎么也没有想到，这次申请的银行贷款这么顺利，只因他手里的那一纸政府采购合同。

1周内审批到账，不需要提供房产、土地等第三方抵押，洛阳军择商贸有限公司总经理徐勇怎么也没有想到，这次申请的银行贷款这么顺利，只因他手里的那一纸政府采购合同。

“作为小微企业，融资难是大家面临的普遍问题。由于我们属于轻资产行业，银行的常规信贷产品通常与我们无缘。但是今后，有了政府采购合同融资政策，有了政府的支持，我们更有信心了。”19日上午，在市财政局召开的洛阳市政府采购合同融资推介会上，徐勇的分享让台下的企业负责人跃跃欲试。

政府采购合同融资是市财政局落实市委、市政府优化营商环境的具体行动，也是深入开展“我为群众办实事”教育实践活动，拓展政府采购政策功能，缓解中小微企业融资难和融资贵问题，进一步支持中小微企业发展的重大创新和举措。

新冠肺炎疫情发生以来，市财政局进一步加大政府采购合同融资推介力度，2020年帮助企业通过政府采购合同融资1亿元以上，助力中小微企业复工复产，为“六稳”“六保”工作提供财政支撑。近日，市财政局与人民银行洛阳市中心支行联合印发《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》指出，从今年起，我市将全面推行政府采购合同融资工作，引入更多金融机构参与，大幅提升融资规模，惠及更多中小微企业。