多款“洛阳智造”将亮相中部博览会

19日，国家农机装备创新中心研发的5G+氢燃料电动拖拉机，从洛阳启程抵达太原，将参加第十二届中国中部投资贸易博览会。洛报融媒记者从市商务局获悉，我市共有6家企业参展，还有消防灭火侦察机器人、智能穿戴设备、新材料等多款“洛阳智造”将在本次博览会上集中亮相。

19日，国家农机装备创新中心研发的5G+氢燃料电动拖拉机，从洛阳启程抵达太原，将参加第十二届中国中部投资贸易博览会。洛报融媒记者从市商务局获悉，我市共有6家企业参展，还有消防灭火侦察机器人、智能穿戴设备、新材料等多款“洛阳智造”将在本次博览会上集中亮相。

中国中部投资贸易博览会简称中部博览会，经国务院批准，自2006年起在湖南、河南、湖北、安徽、江西、山西等中部6省轮流举办。第十二届中部博览会将于5月21日至23日在太原市召开。

本届中部博览会，我省将组成约1400多人的经贸代表团参展。本着优中选优、以先进制造业为主的原则，我省在35家科技类制造龙头企业中选取了90多件优秀产品进行展出。其中，来自洛阳的5G+氢燃料电动拖拉机、防爆消防灭火侦察机器人等产品将亮相中央展区。

由国家农机装备创新中心研发的5G+氢燃料电动拖拉机，集中应用了5G高清摄像头、蘑菇头GPS天线、毫米波雷达、大数据云平台等一系列“黑科技”，是国内首台氢燃料+5G无人驾驶拖拉机。这台拖拉机加满氢气只需要3分钟，能够持续工作8个小时，最高作业时速30公里。高颜值和黑科技完美结合，将有效提升农机作业可靠性。

由中信重工机械股份有限公司研发生产的防爆消防灭火机器人，不仅能够轻松应对复杂路况，同时还可根据搭载设备的不同，变身为消防机器人、灾区侦测机器人、排爆机器人等，具有远程遥控灭火、图像采集上传等功能。

此外，还有代表洛阳先进制造业领先水平的智能穿戴设备、新材料以及具有洛阳特色的农副产品等多个领域产品，分别在河南省情综合展区和新产品展区展出。

其中，随着房车市场的日益蓬勃发展，洛阳咏诗音响科技有限公司参展的高端移动音视频系统为国内首创，将为发烧车友带来更高品质的视听享受。河南优帮养老服务有限公司参展的智能定位鞋、智能拐杖等产品，将让更多老年人享受科技带来的便利。洛阳铜一金属材料发展有限公司展出的铝复合材料，应用于电子信息、计算及通讯、LED照明、新能源汽车锂电池等重点领域，产品替代进口。还有“洛阳源耕”带来了优质农产品，作为洛阳农产品区域公用品牌，提升洛阳优质农产品的知名度，将助力我市农产品销售和特色农业发展。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李亚君）