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中国旅游日，龙门石窟百万奖金征集网络达人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.19 17:38

　　诚邀短视频创作者:

　　时值第11个中国旅游日，为进一步提升龙门石窟景区世界文化遗产品牌形象的影响力，通过网络媒体宣传平台让更多游客了解石窟文化，热爱龙门山水，龙门石窟景区将拿出百万以上奖金奖励视频拍摄推介龙门石窟景区的网络达人。

　　展现龙门石窟“高光魅力”就等你啦~~

　　活动时间

　　第一阶段：2021年5月19日—2021年8月31日

　　第二阶段：2021年9月1日—2021年12月31日

　　活动内容

　　1、拍摄的视频内容必须是与龙门石窟景区的石窟文化、自然风光、人文故事等内容高度相关的正能量实景、原创视频；

　　2、发布渠道在抖音、快手和视频号短视频平台；

　　3、发布视频时间必须在活动时间内，并定位龙门石窟景区。

　　奖励方法

　　1、单条视频播放量达到2万以上，奖励人民币100元，上限100条；单条视频播放量达到10万以上，奖励人民币500元，上限100条；单条视频播放量达到100万以上，奖励人民币5000元，上限100条。以邮箱收到的先后顺序确认上限条数。

　　2、参选的作品，点赞、评论、转发应与播放量成正比，凡发现有作弊造假，均取消获奖资格。

　　3、评奖分两个阶段进行，各平台上内容一致的视为一条视频，各平台之间流量不累积计算。

　　4、作者账号必须进行实名认证，对于单条或者多条内容符合奖励标准的创作者，由龙门石窟旅游局进行资料、内容审核，审核以邮箱收到的时间先后顺序为准。每个活动阶段的奖励等级达到上限条数后将停止奖励，通过审核后即可发放奖金，奖金为税前金额，税费自行缴纳。

　　5、作品参评方式

　　自活动开始之日起接受投稿，作品报送以邮件方式发送，收件邮箱： lmjqzhb@163.com。发送时请附评选作品视频、平台账号、播放、点赞、评论、转发量截图、作者姓名、身份证号及联系方式。

　　6、本活动解释权归龙门石窟旅游局所有。

　　咨询电话：0379-69827585

       龙门石窟旅游局
[ 责任编辑：苑曼琳]
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