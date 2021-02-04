老城交巡大队车管中队将搬新址 5月20日、21日暂停办理业务

19日，记者从交警部门获悉，为完善推广公安综合行政服务大厅“一门通办”，洛阳交警老城交巡大队车管中队(车管四中队)定于5月20日搬迁新址。
19日，记者从交警部门获悉，为完善推广公安综合行政服务大厅“一门通办”，洛阳交警老城交巡大队车管中队(车管四中队)定于5月20日搬迁新址。
19日，记者从交警部门获悉，为完善推广公安综合行政服务大厅“一门通办”，洛阳交警老城交巡大队车管中队(车管四中队)定于5月20日搬迁新址。
老城交巡大队车管中队的新地址位于老城区状元红路与经八路路交叉口南150米路东侧(老城公安分局户政大厅内)。
由于相关搬迁及设备、网络调试，5月20日、21日，老城交巡大队车管中队原址将暂停办理各项业务。新办公地址于5月24日(周一)正式恢复对外办理业务，车驾管业务咨询时间及电话：0379-63005674(9:00--12:00 、13:00--17:00)。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
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