洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老城交巡大队车管中队将搬新址 5月20日、21日暂停办理业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.19 17:50

　　19日，记者从交警部门获悉，为完善推广公安综合行政服务大厅“一门通办”，洛阳交警老城交巡大队车管中队(车管四中队)定于5月20日搬迁新址。

　　老城交巡大队车管中队的新地址位于老城区状元红路与经八路路交叉口南150米路东侧(老城公安分局户政大厅内)。

　　由于相关搬迁及设备、网络调试，5月20日、21日，老城交巡大队车管中队原址将暂停办理各项业务。新办公地址于5月24日(周一)正式恢复对外办理业务，车驾管业务咨询时间及电话：0379-63005674(9:00--12:00 、13:00--17:00)。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾...
  • 巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调...
  • 洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次
  • 广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【...
  • 曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城...
  • 机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人...
  • 刘宛康到伊滨区调研项目建设
  • 接触网检修工：地铁“蜘蛛侠”（聚焦...
  • 洛阳捧回一“国字号”招牌 河洛文化...
  • 《今天，你逛馆了吗》央视频直播走进...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 今年退休人员的养老金还需要资格认证吗
    • 精彩图片
    洛阳周公庙博物馆举行...
    洛宁县：锦绣田园美如画
    洛阳造摩托车出口形势喜人
    洛阳古代艺术博物馆藏...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    推窗扑面来

    九寨沟树正群海一瞥

    苏杭随拍
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605