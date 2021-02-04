洛阳交警部门严查工程运输车辆交通违法

18日晚至19日6时，全市交警部门开展统一行动，整治工程运输车辆(渣土车)交通违法行为。

18日晚至19日6时，全市交警部门开展统一行动，整治工程运输车辆(渣土车)交通违法行为。

18日22时许，市交警支队民警在三川大道上，对两辆渣土车进行检查。经核查，这两辆车均没有办理相应的通行证，且私自在车头号牌前安装了影响监控抓拍号牌的杠灯。民警现场对司机进行了处罚，并要求他们当场将私装的杠灯拆除。

在行动中，交警部门还在工地、建筑材料源头、渣土消纳场地周边道路，及城市出入主干道、其他重点路段，针对运输建筑渣土及砂石、混凝土等建筑工程材料的自卸货车，特殊结构货车和罐式货车开展整治行动，重点打击上述车辆闯红灯、超载、超速、疲劳驾驶、逆向行驶、随意掉头、不按规定时间和路线行驶及涉牌涉证交通违法行为。

行动中，交警部门共查处各类交通违法42例。

市交警支队相关负责人表示，将保持对工程运输车辆(渣土车)交通违法行为的整治力度，持续为市民净化道路通行环境。(洛报融媒记者 郭秩铭文/图/视频 通讯员 姜东)