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年底前，洛阳预拌混凝土、预拌砂浆生产企业将全部实现“十星级”环保达标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.19 17:46

　　“将残余混凝土置于这台砂石分离机中，可将砂石与水进行分离。分离出来的水可进行二次利用，实现污水零排放。”19日上午，在洛阳新尧商品混凝土有限公司，公司董事长陈新尧向前来观摩的企业负责人介绍砂石分离机的作用。

　　当天，洛阳市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业现场观摩会在该公司举行，来自全市相关企业的负责人参加会议并到多家企业进行现场观摩。

　　扬尘污染防治是大气污染综合治理的重要内容，是持续改善大气环境质量，保护公众身体健康，推进生态文明建设的重要举措。近年，洛阳市持续重拳治理扬尘污染，在道路扬尘、施工工地扬尘等方面采取了有力措施。预拌混凝土、预拌砂浆生产企业在生产和运输过程中，容易产生扬尘，同样是扬尘污染治理的重要内容。

　　洛阳市住建局有关负责人介绍，去年，洛阳市规范制定了预拌混凝土、预拌砂浆生产企业扬尘治理十条行业标准，并在该行业开展了“十星级”环保达标评审工作。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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