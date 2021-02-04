河南科技大学举办大学生创新创业大赛

创新凝聚力量，创业放飞梦想。19日，河南科技大学第十五届科技文化艺术节暨第十届“精英杯”创新创业大赛决赛在洛阳国家大学科技园报告厅举行。

创新凝聚力量，创业放飞梦想。19日，河南科技大学第十五届科技文化艺术节暨第十届“精英杯”创新创业大赛决赛在洛阳国家大学科技园报告厅举行。

共有14个项目入围本次大赛的决赛，包括高铁轴箱轴承设计制造、机器人薄壁轴承结构设计与优化、螺旋锥齿轮网络化制造、上肢康复机器人设计制造、工业机器人的“风语者”等立足装备制造业和软件开发领域开展的双创项目，还包括油用牡丹的深加工技术的研发、现代特色农业示范园、四点半社会公益学校等聚焦农业和社区志愿服务等类型的项目，其中不少项目针对我国在制造和研发领域面临的“卡脖子”难题提供了建设性方案。

决赛现场，各项目参赛团队从PPT制作到仪容仪表的规范，都进行了精心准备，并以严谨缜密的论述，向观众和评委介绍了项目的目标、工艺、市场前景以及实现成果转化的主要路径，这些务实且极富创造力的项目，获得了现场观众和评委的阵阵掌声。

据活动主办方介绍，“精英杯”创新创业大赛历经十年，已成长为引导大学生开展双创的重要平台。截至目前，已有数十个优秀项目通过该平台走向全省、全国“互联网+”大学生创新创业大赛的赛场，并代表河南获得多项金奖，充分展示了洛阳大学生的风采。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）