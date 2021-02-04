洛阳捧回一“国字号”招牌 河洛文化生态保护实验区授牌

19日上午，在湖南省湘西土家族苗族自治州举行的国家级文化生态保护区建设经验交流活动中，洛阳捧回了“国家级河洛文化生态保护实验区”这一“国字号”招牌。

19日上午，在湖南省湘西土家族苗族自治州举行的国家级文化生态保护区建设经验交流活动中，洛阳捧回了“国家级河洛文化生态保护实验区”这一“国字号”招牌。

2020年6月8日，文化和旅游部批复同意在河南省洛阳市设立“河洛文化生态保护实验区”，该保护区建设工作升格为国家级，是洛阳推动文化繁荣兴盛在国家层面上获得的又一重大战略机遇。此次文化和旅游部为河洛文化生态保护实验区正式授牌，为洛阳全面建设社会主义现代化强市新征程再添新动力。

国家级文化生态保护区，是指以保护非物质文化遗产为核心，对历史文化积淀丰厚、存续状态良好，具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护，并经文化和旅游部同意设立的特定区域。

以洛阳为中心的河洛文化是黄河文化的主流文化和母体文化，是中华文化的源头和重要组成部分。河洛文化以“河图”“洛书”为标志，以夏商周三代文化为主干，以洛阳古都文化为核心，历史源远流长、文化内涵丰富、生态保护完好。河洛文化生态保护实验区以洛阳市行政区域为社会环境依托，以洛、伊、瀍、涧等河流及洛阳盆地一带平原、丘陵、山地复合地貌为自然环境依托。区域内现有国家级非遗项目8项、省级非遗项目62项、市级非遗项目240项、县级非遗项目718项。

近年来，洛阳市紧紧围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标，坚持“保护优先、整体保护、见人见物见生活”的理念，将遗产保护、人文发展、文脉传承、文化生态与城市发展相结合，着力提升河洛文化整体性保护水平，积极推动非遗融入现代生活、融入时代文化，河洛文化生态保护区建设取得初步成效。

据了解，下一步，洛阳将在文化和旅游部统筹指导下，强化担当、不断创新，以非物质文化遗产保护传承为抓手，切实推进河洛文化生态保护实验区建设。日前，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳职业技术学院达成战略合作框架协议，双方将围绕6月12日"世界文化遗产日"，开展形式多样的"活态"传承，让非遗在校园薪火相传，鼓励青少年学习、传承河洛文化，推动河洛非遗真正扎根民间，融入现代生活。洛阳职业技术院校设立剪纸等非遗传承工作室，开展非遗教学传习，共同探索阶梯式的非遗教育传承体系，让非遗后继有人。6月底前，洛阳将高质量完成《河洛文化生态保护区总体规划》编制。此外，洛阳还将筹建专门机构和河洛文化研究院，出台《河洛文化生态保护实验区实施细则》《河洛文化生态保护区试点保护工作制度》，为有效开展河洛文化生态保护建设提供政策支撑；开展对重要文化遗产的溯源工程，2022年起，将对非物质文化遗产密集、文化生态良好的村落、乡镇建立目录，进行小型区域性整体保护，探索建设“文化生态链条”，推动非遗项目通过与民宿、景区、研学线路的整合，实现“共生自养”的小型文化生态圈，努力形成更加生动的“洛阳实践”。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 栾海宁 文/图)