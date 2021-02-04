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红脸出汗，深挖症结！洛阳市检察院这场教育整顿专题民主生活会开出了高质量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.05.19 12:00

　　5月18日，洛阳市检察院召开检察队伍教育整顿专题民主生活会，邀请省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、省政法队伍教育整顿第三驻点指导组周国宁、市委政法委政治部主任马建民和市委组织部雷沛等到会指导。市院党组书记、检察长吴志军主持会议，全体班子成员参加会议。

　　会前，市院党组严格按照检察队伍教育整顿部署要求，紧扣会议主题，认真制定会议方案，深入组织学习研讨，通过召开座谈会和“开展五进大走访、我为群众办实事”等活动，广泛征求意见建议，全面梳理分析问题。市院班子成员研究对照检查材料，找准存在问题，剖析思想根源，制定整改措施，为高质量开好此次民主生活会凝聚了共识。

　　会上，市院党组书记、检察长吴志军代表党组班子作对照检查，并带头围绕对检察队伍教育整顿的认识和态度，自身存在的突出问题，分管部门、分管干警存在的倾向性问题，对“三个规定”的认识和落实情况，自己及家属是否存在违规经商办企业、违规参股借贷情况，本单位政治生态存在的问题和不足，对以案促改的认识七个方面开展自我批评。随后，其他班子成员结合自身思想和工作实际，逐一对照检查发言，相互之间开展了严肃认真的批评与自我批评。

　　整场会议开门见山、抓住要害、直奔主题，不绕弯；自我批评勇于揭短亮丑、深挖根源、找准症结，不遮掩；相互批评敢于直言、真点问题、点真问题，有辣味，真正达到了“红脸出汗、咬耳扯袖”的效果。

　　省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智对这次专题民主生活会给予肯定。他指出，此次专题民主生活会会前准备充分、查纠问题深刻、批评与自我批评氛围较好，整改措施具体到位、针对性强，是一次高质量的专题民主生活会。同时，他针对扎实做好查纠整改工作提出意见：要充分发挥“关键少数”的示范引领作用，严格落实主体责任，坚持问题导向，强化重点线索核查和重点案件办理，对存在问题要列出路线图和时间表，加强整改落实。要认真落实“自查从宽、被查从严”政策，坚决清除害群之马，高质量完成查纠整改阶段任务。要抓好“当下治”和“长久治”的关系，巩固教育整顿成果，提升检察机关执法满意度，以优异成绩迎接中国共产党建党一百周年。

　　市院党组书记、检察长吴志军强调，开展民主生活会是把教育整顿成果转化为实践成果、由查摆问题转向解决问题的关键环节。全体班子成员要提高思想认识，强化理论武装，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要履行好管党治党责任，增强主抓直管意识，严格落实党风廉政建设责任清单，认真开展以案促改，锤炼扎实、过硬的工作作风。要全力抓好问题整改，认真梳理问题清单，完善整改措施，落实整改责任，坚持标本兼治、严格标准，强化统筹推进，推动队伍教育整顿高质量开展。要坚持把教育整顿抓出成效，不断强化认识，做好查纠整改工作。要切实发挥领导带头作用，自觉走在前、作表率。要注重指导监督，着力解决“六个苗头性问题”。（记者 张晓丹）
[ 责任编辑：卢佳芳]
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