报考声乐、舞蹈类艺术特长生注意：需要伴奏的考生，赶紧这样做

昨日，我市2021年艺术特长生招生说明会在洛阳理工附中召开，通过最终资格审核的943名考生及其家长到场选校。
昨日，我市2021年艺术特长生招生说明会在洛阳理工附中召开，通过最终资格审核的943名考生及其家长到场选校。
昨日，我市2021年艺术特长生招生说明会在洛阳理工附中召开，通过最终资格审核的943名考生及其家长到场选校。
针对中招考生及其家长咨询较多的问题，市教育局体艺卫站相关负责人及洛阳理工附中、市八中、洛阳外国语学校、市九中、市四十六中等5所学校的招生负责人进行解答。
●问：孩子有美术特长，能同时报考洛阳理工附中和市九中吗？
答：不能。按照政策要求，考生只能在5所招生的学校中选择其中1所报考，不得重复报考。
●问：孩子学的是古筝，在咨询会现场选择了市四十六中并领取了准考证，如果中招志愿填报想报市八中的音乐特长生，可以吗？
答：可以。现场初选学校是为了了解考生及家长的报考意愿，最终录取以学生所报中招志愿为准。
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