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农业品牌出山更要“出圈” （河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.19 08:56

　　每日运行22个车次，跨越14个省市，全年覆盖200余万人次——日前，“洛阳源耕”冠名高铁列车正式首发，列车一路飞驰，把“洛阳源耕”品牌文化辐射到祖国各地，跨出了区域品牌走向全国的一大步。

　　有人说，未来农业的发展，不只是在希望的田野上种好粮，更要在消费者脑海中“种品牌”。与工业品牌不同，作为农业现代化的标志，农业品牌需要原产地的物种、文化来创造。因此，农产品区域公用品牌这一概念，常常以地域整体形象出现在消费者面前。纵览河洛乡村，上戈苹果、伏牛山珍、孟津酥梨，这些农产品品牌如一颗颗明珠，散发着洛阳农耕文明的魅力。深挖农耕文化富矿，穿珠成串抱团发展，叫响洛阳农业品牌，关系到农民的腰包，关系到农业发展的质量。

　　近年，我市以沟域生态经济为特色农业的主攻方向，大力育产业、树品牌，农产品区域公用品牌、企业品牌、农产品品牌形成协同发展局面，一些强势品牌开始崭露头角。特别是全品类、全产业链农产品区域公用品牌“洛阳源耕”闪亮登场，将一批曾经“养在深闺人未识”的深加工农产品，变为富有洛阳农耕文化的“精致零食”，实现了销路拓宽、品牌溢价，让传统农耕文明成为农业品牌的最亮眼名片。

　　当然，眼下我市多数农业品牌影响力还停留在局部地域，跨省跨区域的品牌不多，农产品品牌结构不均衡，初加工农产品品牌多，精深加工、二次增值的农产品品牌少。以农产品区域公用品牌建设为先导，以企业品牌、农产品品牌为主体，走向更大市场，需要一棒又一棒接力前行。

　　农业品牌，出山更要“出圈”。当前，我市正处于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的历史交汇期。立足新发展阶段，我们要从河洛文化中获得灵感，以农业科技创新提升产品品质，主动融入全国大市场，打造一大批叫得响、信得过的农业品牌，全产业链拓展产品增值空间，为农民稳定增收提供持久动力，引领农业高质量发展，让更多的“洛阳源耕”丰富中国百姓的餐桌！(孙利华)
[ 责任编辑：马佳佳]
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