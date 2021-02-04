数说“东方博物馆之都”

昨日是国际博物馆日，我市各博物馆、纪念馆精心筹备，为线上线下观众送上了“东方博物馆之都”的文化大餐。您对“东方博物馆之都”了解多少？一起来看看这组数据吧！
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总量
洛阳博物馆、纪念馆共计102家
比“十三五”前期增加了42家
基本形成了内涵丰富、特色鲜明、门类多样的博物馆体系。
其中，国有博物馆、纪念馆49家
非国有博物馆、纪念馆53家
参观量
免费开放的博物馆、纪念馆98家
今年五一假期，全市博物馆、纪念馆接待量40余万人次，日均接待量8万余人次，较2019年同期增长107.25%。
其中外地观众65%、本地观众35%
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