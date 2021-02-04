数说“东方博物馆之都”

昨日是国际博物馆日，我市各博物馆、纪念馆精心筹备，为线上线下观众送上了“东方博物馆之都”的文化大餐。您对“东方博物馆之都”了解多少？一起来看看这组数据吧！

二里头夏都遗址博物馆 记者 曾宪平 摄

昨日是国际博物馆日，我市各博物馆、纪念馆精心筹备，为线上线下观众送上了“东方博物馆之都”的文化大餐。您对“东方博物馆之都”了解多少？一起来看看这组数据吧！

总量

洛阳博物馆、纪念馆共计102家

比“十三五”前期增加了42家

基本形成了内涵丰富、特色鲜明、门类多样的博物馆体系。

其中，国有博物馆、纪念馆49家

非国有博物馆、纪念馆53家

参观量

免费开放的博物馆、纪念馆98家

今年五一假期，全市博物馆、纪念馆接待量40余万人次，日均接待量8万余人次，较2019年同期增长107.25%。

其中外地观众65%、本地观众35%