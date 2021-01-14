洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市召开2021年全市全面深化改革工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.19 08:42

　　昨日，我市召开2021年全市全面深化改革工作推进会，学习贯彻中央、省委、市委改革精神，总结2020年全市全面深化改革工作，部署2021年改革工作，进一步凝聚思想共识，坚定改革信心，全力推动年度改革任务落地落实。市委常委、秘书长王军参加会议并讲话。

　　王军指出，结合党史学习教育，各地各部门要在学党史中坚定全面深化改革的信心决心，在悟思想中扛牢全面深化改革的政治责任，在办实事中推动全面深化改革重点突破，在开新局中推动改革举措落地见效。

　　王军强调，各级各部门要把全面承接市委深改委今年部署的6个领域228项改革事项作为学党史、办实事的具体举措，重点做到五个“聚力”。要聚力构建充满活力的社会主义市场经济体制机制，纵深推进国企改革，深化要素市场化改革和营商环境综合改革。要聚力完善现代化洛阳都市圈一体化发展体制机制，承接落实好省级权限，健全都市圈协同发展机制。要聚力推动转型发展高质量发展，推动科技创新体制改革，深化产业集聚区和乡村振兴体制机制改革。要聚力厚植洛阳特色优势，创新制造业高质量发展体制机制，推动文旅深度融合发展，深化生态文明体制改革。要聚力满足人民对美好生活的向往，深化教育、医药卫生、养老机制改革等，把推动改革举措落地见效摆在更加突出的位置，开启全市全面深化改革工作新局面。(记者 李迎博 通讯员 尤杉杉)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 龙门石窟凸显“神牛图” 快看看你拍的...
  • 洛阳小龙虾价格大幅下降 实现“小龙虾...
  • 巧织水脉润洛城！洛阳着力打造丰枯调...
  • 洛阳新冠疫苗接种量超100万剂次
  • 洛阳今年将重点推进10项重点改革事项
  • 广州市场步行街 升腾古都“新潮味”【...
  • 洛阳造摩托车出口形势喜人
  • 机场迎来特殊“旅客” 导盲犬陪伴主人...
  • 曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城...
  • 刘宛康到伊滨区调研项目建设
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    洛阳周公庙博物馆举行...
    洛宁县：锦绣田园美如画
    洛阳造摩托车出口形势喜人
    洛阳古代艺术博物馆藏...
    精彩热帖

    洛浦公园蜀葵盛开

    推窗扑面来

    金眶鸻

    九寨沟长海
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605