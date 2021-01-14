洛阳市召开2021年全市全面深化改革工作推进会

昨日，我市召开2021年全市全面深化改革工作推进会，学习贯彻中央、省委、市委改革精神，总结2020年全市全面深化改革工作，部署2021年改革工作，进一步凝聚思想共识，坚定改革信心，全力推动年度改革任务落地落实。

昨日，我市召开2021年全市全面深化改革工作推进会，学习贯彻中央、省委、市委改革精神，总结2020年全市全面深化改革工作，部署2021年改革工作，进一步凝聚思想共识，坚定改革信心，全力推动年度改革任务落地落实。市委常委、秘书长王军参加会议并讲话。

王军指出，结合党史学习教育，各地各部门要在学党史中坚定全面深化改革的信心决心，在悟思想中扛牢全面深化改革的政治责任，在办实事中推动全面深化改革重点突破，在开新局中推动改革举措落地见效。

王军强调，各级各部门要把全面承接市委深改委今年部署的6个领域228项改革事项作为学党史、办实事的具体举措，重点做到五个“聚力”。要聚力构建充满活力的社会主义市场经济体制机制，纵深推进国企改革，深化要素市场化改革和营商环境综合改革。要聚力完善现代化洛阳都市圈一体化发展体制机制，承接落实好省级权限，健全都市圈协同发展机制。要聚力推动转型发展高质量发展，推动科技创新体制改革，深化产业集聚区和乡村振兴体制机制改革。要聚力厚植洛阳特色优势，创新制造业高质量发展体制机制，推动文旅深度融合发展，深化生态文明体制改革。要聚力满足人民对美好生活的向往，深化教育、医药卫生、养老机制改革等，把推动改革举措落地见效摆在更加突出的位置，开启全市全面深化改革工作新局面。(记者 李迎博 通讯员 尤杉杉)